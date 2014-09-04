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وزير الدفاع خلال تفقده أعمال حفر قناة السويس: مصر على أعتاب مستقبل مشرق

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وزير الدفاع خلال تفقده أعمال حفر قناة السويس: مصر على أعتاب مستقبل مشرق وزير الدفاع خلال تفقده أعمال حفر قناة السويس: مصر على أعتاب مستقبل مشرق

تفقد الفريق اول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي **عناصر** القوات المسلحة ونقاط التأمين والشركات العامله بقناة السويس الجديدة للوقوف على اخر تطورات اعمال الحفر ، حيث قام القائد  العام بالاطمئنان على الاحوال المعيشيه والادارية والمعنوية للعناصر المشاركه  فى عمليات حفر القناة وعناصر التأمين وكذلك المعدات التى وصلت مؤخرا لتساهم  فى انجاز العمل فى اسرع وقت وعلى درجه عاليه من الكفاءة.

واشار اللواء كامل الوزير رئيس اركان الهيئة الهندسية الى ان العمل قائم على قدم وساق من اجل تنفيذ المراحل المختلفه لإنشاء القناه الجديدة فى الوقت المحدد ، كما ان معدلات الحفر تسير على خطى سريعه للغاية من اجل تحقيق الامل الذى ينتظره كل المصريين .

واعرب القائد العام عن سعادته لما لمسة من استعداد جاد وروح معنوية عالية واصرار علي انجاز هذا المشروع القومى فى الوقت المحدد له ، مؤكداً ان متابعة تنفيذ المشروع عن كثب هى اهم سمات المرحله المقبله وان التزام القوات المسلحه للمهام المكلفون بها ماهو الا وفاء لمصر وشعبها العظيم وطالبهم بمواصلة الليل بالنهار حتى نصل بمصر الى مكانتها الرفيعه كسابق عهدها بين الامم.

واشار القائد العام أن علي اعتاب مستقبل مشرق من التنمية والأستقرار والتقدم ، مؤكدا ان المشروع يمثل حلماً مصرياً عظيماً لكل المصريين حيث يعد مشروع مصري تنموي ضخم يهدف إلى تعظيم دور منطقة قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصادياً وعمرانيا لتمثل تلك المنطقة مركزاً عالمياً متميزاً وأن هذا المشروع هدية مصر للعالم .

وقام القائد العام بتكريم عدد من عناصر القوات المسلحه والقائمين على أعمال الحفر بالقناه تقديرا لما يقدموه من جهد وعطاء لتحقيق حلم المستقبل المصرى .

حضــــر الجــولـة محافظ الإسماعيلية وعــــدد مــــن كبـــار قــــادة القــــوات المسلحــة .*

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