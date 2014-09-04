محافظ البنك المركزي: 3 مليارات جنيه حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس حتى الثانية ظهرا

أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى ان حصيلة بيع شهادات استثمار قناه السويس التى تم طرحها اليوم بلغت حتى الساعه الثانية ظهرا ثلاثة مليارات جنيه، مؤكدا ان هذا الرقم غير مسبوق فى الجهاز المصرفى المصرى.

واضاف رامز فى تصريح له اليوم انه تم تغذية البنوك الاربعة مصر والاهلى والقاهره وقناه السويس بنحو 9 ملايين شهادة من الفئات المختلفة وتم بالفعل توزيعها على كافة فروع تلك البنوك والتى تصل الى نحو 1000 فرع تشمل كافة انحاء الجمهورية.

وقال انه نظرا للإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين على شراء شهادات استثمار قناه السويس بكافة فئاتها فقد تقرر مد العمل بجميع فروع بنوك القاهرة ومصر والاهلى وقناه السويس الى الساعة السادسة، مشيرا الى انه من الممكن مدها اكثر من ذلك على مدى اليوم فى حالة تزايد الاقبال على مستوى كافة محافظات مصر.

واشار رامز فى تصريحه الى ان هناك متابعة من جانب المسئولين فى البنك المركزى لحركه شراء شهادات استثمار قناه السويس لحظة بلحظة حيث تم تسجيل حاله الشراء غير المسبوقة فى كافة محافظات مصر لتلك الشهادة متوقعا ان تسجل خلال الايام القليلة المقبلة رقما لم تشهده الساحة المصرفية من قبل .

واشاد رامز بالروح الوطنية التى تحلى به المصريون من كافة الفئات العمرية حيث كان هناك رجال ونساء واطفال وشيوخ بشكل ملف للنظر فى افرع البنوك الاربعة.