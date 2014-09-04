أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

20 مليون جنيه حصيلة بيع شهادات قناة السويس بالغردقة

Google+ Print
20 مليون جنيه حصيلة بيع شهادات قناة السويس بالغردقة 20 مليون جنيه حصيلة بيع شهادات قناة السويس بالغردقة

 

أكد مسؤولي فروع البنك الأهلي وبنك وبنك القاهرة بمدينة الغردقة، أن حصيلة شهادات استثمار قناة السويس وصلت حتي ظهر اليوم الاول نحو 20 مليون جنيه وان البنك الاهلي في صدارة البنوك التي قامت ببع الشهادات .

وقال أحمد عبدالوهاب أحد مسؤولي المدارس الخاصة انه قام بشراء شهادات استثمار فئة 10 جنيهات لجميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 600 طالب وطالبة .

واستمر إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي حيث قام مسؤولي البنوك بتشغيل مولدات كهربائية واصدر مديرو فروع البنوك تعليمات بتذليل جميع العقبات أمام المواطنين وتحسين الخدمة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - مستشار وزير السياحة السابق يوضح زيادة عدد السياح ويكشف عن موعد عودة السياحة الروسية لمصر

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر