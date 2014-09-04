20 مليون جنيه حصيلة بيع شهادات قناة السويس بالغردقة

أكد مسؤولي فروع البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بمدينة الغردقة، أن حصيلة شهادات استثمار قناة السويس وصلت حتي ظهر اليوم الاول نحو 20 مليون جنيه وان البنك الاهلي في صدارة البنوك التي قامت ببع الشهادات .

وقال أحمد عبدالوهاب أحد مسؤولي المدارس الخاصة انه قام بشراء شهادات استثمار فئة 10 جنيهات لجميع طلاب المدرسة البالغ عددهم 600 طالب وطالبة .

واستمر إقبال المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس بالرغم من انقطاع التيار الكهربائي حيث قام مسؤولي البنوك بتشغيل مولدات كهربائية واصدر مديرو فروع البنوك تعليمات بتذليل جميع العقبات أمام المواطنين وتحسين الخدمة .