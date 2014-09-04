رئيس لجنة أراضي الدولة المنهوبة ينتقل لمقر جمعية أحمد عرابي لحصر المخالفات

قـــرر الـمسـتـشـــار أحـمـد إدريـس رئـيــس محكمــة الاسـتئناف ومسـتـشــار التحقيق ورئيـس لجـنـة استرداد أراضي الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب المستشار محفوظ صابر وزير العدل الانتقال إلى مقر جمعية أحمد عرابي علي رأس لجنة استرداد أراضي الدولة والتي تضم في عضويتها أعضاء من القوات المسلحة و إدارة الكسب غير المشروع و الأموال العامة و الرقابة الإدارية و المخابرات العامة وهيئة المساحة المصرية و الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة خلال الأيام القليلة القادمة .

> وذلك بناءً علي الشكوى المقدمة له من المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المهندس اللواء / مجدي أمين ، من أنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للانتقال إلى جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية وذلك لرفع حدود الجمعية على الطبيعية بدقة وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد وذلك لتحصــــيل مستحقات الدولة .

> كان أفراد الأمن بجمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية قد قاموا بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم ،وكان المستشار أحمد إدريس قد قام في الأيام القليلة الماضية باستدعاء العديد من أعضاء جمعية أحمد عرابي الذي ثبت من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة مخالفتهم الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم وهو الاستغلال الزراعي وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت في معظمها 7 % .

> وقام بسؤالهم فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء وسلمهم صور من تقارير اللجان وأمهلهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد .