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السكك الحديدية: حركة القطارات لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي

  • مصر
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قال المهندس سمير نوار، رئيس الهيئة العامة للسكة الحديد، إن «حركة القطارات لم تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي، صباح الخميس، وأن الحركة طبيعية ولا تعانى من أي مشاكل».

وأضاف «نوار» في تصريح له، الخميس، أن تأثير انقطاع الكهرباء على السكة الحديد كان محدودًا، موضحا أن جميع الخطوط منتظمة ولا يوجد تعطل أو تأخير في حركة القطارات.

كان الخطان الأول والثالث لمترو الأنفاق قد تعطلا جزئيا، صباح الخميس، لفترات ما بين ساعتين و3 ساعات نتيجة عطل كهربائي بمحطة كهرباء النوبارية، حسبما صرح المهندس علي فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

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