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الطيران المدني :انقطاع التيار الكهربائى لم يؤثر على الحركة بالمطارات

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الطيران المدني :انقطاع التيار الكهربائى لم يؤثر على الحركة بالمطارات الطيران المدني :انقطاع التيار الكهربائى لم يؤثر على الحركة بالمطارات

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني بأنه رغم انقطاع التيار الكهربائى الذى شهدته البلاد منذ ساعة مبكرة من صباح الخميس فإن مطار القاهرة وباقى المطارات المصرية لم تتأثر حركتها ،وسارت بشكل طبيعى .

وقال المصدر ان المطارات المصرية كلها مزودة بمولدات لتوليد الكهرباء ، تعمل اوتوماتيكيا بمجرد انقطاع التيار الكهربى خلال ثواني معدودة فقط من وقت انقطاعها ، واكد المصدر على ان الحركة الجوية تسير بشكل طبيعى ، تم تشغيل الرحلات فى مواعيدها المقررة .
> من ناحيته أكد مصدر مسئول بمصر للطيران ان أنظمة الحجز وإصدار التذاكر وأنظمة تشغيل الرحلات تسير بشكل طبيعى هى الاخرى ، توجد فى هذه المنافذ ايضا مولدات كهربائية لمواجهة هذه الظروف الطارئة وعدم التأثير على عملية التشغيل .

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