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بيبا ميديلتون تنافس أجمل النجمات في حفل GQ

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بيبا ميديلتون تنافس أجمل النجمات في حفل GQ بيبا ميديلتون تنافس أجمل النجمات في حفل GQ

الخميس 04-09-2014 05:14

تأخذ الشابة بيبا ميديلتون Pippa Middleton الكثير من أناقة شقيقتها كيت دوقة كامبريدج، وقد شاهدناها مؤخراً بواحدة من أجمل إطلالاتها بفستان وردي قصير من BOSS نافست به أجمل النجمات وعارضات الأزياء المتواجدات في حفل GQ .

وقد حضرت الحفل نجمة التلفاز الشهيرة كيم كارداشيان Kim Kardashian لتستلم جائزة إمرأة هذا العام وهي متألقة بفستان جريء من Ralph & Russo وعارضة الأزياء البريطانية الأنيقة كارا ديليفين Cara Delevingne التي خطفت الأنظار بإطلالة عصرية جميلة بفستان من الدانتيل الأسود حمل توقيع Burberry ، كما وضع المصمم زهير مراد بصمته في هذا الحفل بإطلالتين من أجمل الإطلالات، وهي: إطلالة العارضة جوردان دان Jourdan Dunn ، وإطلالة المغنية الشهيرة ريتا أورا Rita Ora التي قد تكون واحدة من أجمل إطلالاتها على الإطلاق.

شاهدي معنا كيف نافست بيبا ميديلتون أكثر النجمات أناقة في حفل GQ .

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سيدتي