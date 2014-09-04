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كوني معنا في تغطية خاصة لعروض أسبوع الموضة في نيويورك

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كوني معنا في تغطية خاصة لعروض أسبوع الموضة في نيويورك كوني معنا في تغطية خاصة لعروض أسبوع الموضة في نيويورك

الخميس 04-09-2014 12:10

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة عروض وفعاليات أسبوع الموضة في نيويورك لموسم ربيع وصيف 2014، حيث يقام أكثر من 100 عرض يقدم فيها المصممون الأمريكيون إبداعاتهم لموسم الصيف المقبل، وبكل تأكيد لا نستطيع أن نخفي حماسنا لهذا الحدث العملاق، وقد استعد موقع "سيِّدتي نت" لتغطية هذا الحدث على شبكاته الاجتماعية، فكوني معنا لتعرفي الجديد فور عرضه.

في هذا الأسبوع نحن على موعد مع العديد من المصممين المبدعين، ومنهم: Monique Lhuillier صاحبة اللمسة الأنثوية الساحرة، وDonna Karan في عرضين مختلفين، و عرض المصممة Victoria Beckham بالإضافة للمصممة ريم عكرا ذات الأصول اللبنانية، ولا يمكن أن نغفل عن العروض المنتظرة للمصمم Alexander Wang، والمصمم Jason Wu، حيث ستكون عروضهما من أبرز عروض هذا الأسبوع.


كما يضم هذا الأسبوع عروض المصممين الأمريكيين الكبار، ومنهم: Michael Kors، وJ.Mendal، وRalph Lauren، و Zac Posen وسيكون ختام هذا الأسبوع مسكاً مع عرض مجموعة المصمم Marc Jacobs.

تابعينا على شبكات التواصل الاجتماعي لتعرفي جديد العروض أولاً بأول.

تويتر : سيدتي أزياء

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