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جاريدو يحدد 4 مراكز ضعيفة في الأهلي

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جاريدو يحدد 4 مراكز ضعيفة في الأهلي جاريدو يحدد 4 مراكز ضعيفة في الأهلي

يملك الأهلي مكانا واحدا في قائمته لدعم الفريق في موسم الانتقالات الجاري، لكن مدرب الشياطين الحمر، خوان كارلوس جاريدو لازال يرى أن هناك العديد من المراكز، تحتاج للتقوية.

الأهلي تعاقد هذا الصيف، لؤي وائل، وحسام غالي، ومحمد فاروق، وباسم علي، ومحمد رزق، وإسلام رشدي، وصلاح الدين سعيد، وشريف حازم وحسين السيد.

ورحل عن النادي أحمد فتحي بعدما انتهى عقده، واتجه إلى أم صلال القطري.

كانت إدارة الأهلي تركز سعيها وراء التعاقد مع ظهير أيمن ليعوض غياب أحمد فتحي عن الفريق.

لكن جاريدو، يؤمن أن الفريق لازال يحتاج لظهير أيسر، ولارتكاز وسط يملك قدرات هجومية، ولرأس حربة كذلك.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي لازال يبحث عن مهاجم أجنبي، ويرغب في منح جاريدو فرصة اختيار أفضل عنصر ليغلق به القائمة الحمراء للموسم الجديد.

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