وزير أردني: مفاوضات تحديد أسعار استيراد الغاز من إسرائيل في نوفمبر المقبل

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد، إن شركة الكهرباء الوطنية وقعت، الأربعاء، رسالة نوايا غير ملزمة مع شركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية وتحت رعاية أمريكية، وذلك لبحث إمكانية تزويد محطات توليد الكهرباء من الغاز المكتشف في حوض شرق البحر المتوسط.

وتسيطر شركة «نوبل إنرجي» على حقل «لوثيان» الإسرائيلي، الذي تقدر احتياطاته بنحو 22 تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف حامد في تصريح لصحيفة «الدستور» الأردنية نشرته، الخميس، أن «الاتفاقية تمت بين الشركتين وليس بين أطراف حكومية حيث أن الحكومة سمحت للشركات الأردنية سواء الحكومية أو الخاصة باستيراد الغاز من الخارج وذلك لتلبية احتياجاتها».

وقال إن شركة الكهرباء الوطنية وشركة «نوبل إنيرجي» الأمريكية ستتفاوضان لاحقا حول تفاصيل الاتفاقية، التي ستوقع بينهما، في نوفمبر المقبل، مبينا أن الاتفاق سيتضمن تزويد الكهرباء الوطنية بـ 300 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا .

وفيما يتعلق بالأسعار، قال الوزير إنه لم يتم بحثها حاليا، وستتحدد أثناء المفاوضات بين الجانبين، لكنه أكد أن استيراد الغاز سيساعد شركة الكهرباء الوطنية على تخفيض خسائرها الكبيرة والمتوقع أن تبلغ مع نهاية العام الحالي 1300 مليون دينار نتيجة لانقطاع الغاز المصري، الذي ما زال متوقفا بسبب تفجير الخط الناقل.

وتوقع حامد أن يتم بدء توريد الغاز بموجب الاتفاقية للأردن وتحديدا لشركة الكهرباء الوطنية، في 2017.