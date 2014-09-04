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دبلوماسي سعودي مختطف لدى« القاعدة» يدعو إلى «النظر في حاله»

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تناقلت مواقع «جهادية» مقطع جديد ظهر فيه الدبلوماسي السعودي المختطف في اليمن، عبدالله الخالدي، ونشر تنظيم «القاعدة» في اليمن الفيديو بعد أنباء نشرتها عدد من وسائل الإعلام تحدثت فيها عن مقتل الخالدي.

وظهر الخالدي في خامس تسجيل مصور، وقد طالت لحيته، وناشد الشعب السعودي للنظر إلى حاله، وقال :«أنا أسير في اليمن منذ سنتين وخمسة أشهر، وهذا الكلام أوجهه للشعب السعودي، فالناظر للمجتمع الدولي والأحداث فيها يجد أن جميع الدول تفاوضت لفك أسر مواطنيها».

وأعطى مثالا أن الأمريكية تفاوضت مع حركة «طالبان» وأفرجت عن 5 من عناصر للحركة، «وليس أي خمسة بل قادة من قياداتها على رأسهم وزير الدفاع في إمارة طالبان وذلك مقابل إطلاق سراح جندي أمريكي كان رهينة لديها».

واختطف نائب القنصل السعودي في عدن جنوبي البلاد، في مارس 2012، من أمام مقر إقامته في المنصورة بعدن، ويطالب تنظيم «القاعدة»، الذي تبنى عملية خطفه بفدية، والإفراج عن معتقلين ومعتقلات في السجون .

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