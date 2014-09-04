الجيشان الكوري الجنوبي والأمريكي يشكلان وحدة مشتركة في 2015

أفاد مسؤول وتقارير إخبارية، الخميس، بأن جيشي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سوف يشكلان وحدة مشتركة جديدة، في 2015 .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في سول إن الوحدة سوف تكون الأولى المشتركة من نوعها، ولكن لم يدل بمزيد من التفاصيل.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إنه في حالة الحرب مع كوريا الشمالية، سوف تكلف الوحدة المشتركة بالقضاء على أسلحة الدمار الشامل.

وذكرت «يونهاب» أن الجيش الأمريكي سوف يشارك بقوات من الفرقة الثانية مشاة ،والتي تتمركز حاليا بين سول والحدود مع كوريا الشمالية.

وأضاف التقرير أن الجيش الكوري الجنوبي سوف يشارك بوحدة على مستوى لواء، وأن القوة سوف يكون لها هيئة أركان مشتركة يقودها ضابط أمريكي.

كما ذكرت «يونهاب» أن القوة المشتركة سوف تتمركز في النهاية في جنوب سول في إطار حركة إعادة تنظيم أوسع نطاقا للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وهو ما يناقض تقارير سابقة بأن أي وحدة مشتركة سوف تبقى قريبة من الحدود مع كوريا الشمالية.