قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

ذكرت تقارير فلسطينية، الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر الخميس، 12 فلسطينيا من محافظات الخليل وبيت لحم وجنين وطولكرم وقلقيلية بالضفة الغربية.

وأوضحت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، «وفا»، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد مداهمة عدة أحياء وتفتيش عدد من المنازل، واعتقلت أيضا 3 شبان من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا شابين من بلدتي عرابة ويعبدبمحافظة جنين.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت شخصين من قلقيلية.

ولم توضح الوكالة ما إذا كان للمعتقلين أية انتماءات تنظيمية.وتشن قوات الإسرائيلي حملات اعتقالات بصورة شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية لملاحقة أشخاص تصفهم بـ«المطلوبين».