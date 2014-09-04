«العدالة الاجتماعية» يزور مشروع قناة السويس 11 سبتمبر

أعلن الدكتور جمال زهران، المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، أن السلطات الأمنية والمسؤولين عن مشروع قناة السويس الجديدة، وافقوا على زيارة التحالف للمشروع الجديد، الخميس المقبل، بهدف دعم العاملين فيه.

وقال لـ«المصري اليوم»، الخميس، إن التحالف سيدعو الشعب خلال مؤتمر يعقده أثناء الزيارة، للاكتتاب في المشروع وشراء شهادات الاستثمار.

وفي سياق مواز، كشف «زهران» عن انضمام مجموعة من الأحزاب والحركات للتحالف، من بينها «حركة مستقبل مصر، ونقابة المرشدين السياحيين، وحركة التيار الناصري»، وأن التحالف اختارعددًا من المرشحين للترشح على قوائمه في الانتخابات النيابية المقبلة، وفتح باب الترشح لقبول أعداد جديدة في التحالف من الشخصيات العامة والشباب والمرأة والأقباط.