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استقالة 11 عضوًا من الحزب الحاكم في تركيا

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تقدم 11 عضوا من الهيئة الإدارية لفرع حزب «العدالة والتنمية»، في بلدة مارماريس السياحية، التابعة لمحافظة موغلا بغربي تركيا، باستقالاتهم من الحزب الحاكم.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «عقد»، الموالية للحكومة التركية، الخميس، أن أعضاء الحزب الحاكم بالبلدة تقدموا باستقالاتهم بسب اتخاذ الهيئة الإدارية لحزبهم العديد من القرارات منذ الانتخابات المحلية، التي جرت في 30 مارس الماضي، دون استشارتهم أو علمهم، مؤكدين أن الهيئة تتحرك دون علم المقر الرئيسي بالحزب.

وأكد الأعضاء المستقيلون من الحزب الحاكم أن السبب الرئيسي لفشلهم في البلدة خلال الانتخابات المحلية الماضية هو عدم التضامن والتعاون والاستشارة الجماعية، مما تسبب في خسارة رئاسة البلدية في مارماريس.

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