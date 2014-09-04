مصر تستيقظ على انقطاع الكهرباء.. والمواطنون يتأخرون عن أعمالهم.. وشلل مروري يسود شوارع العاصمة

اعتاد المصريون منذ فترة طويلة على انقطاع الكهرباء عن منازلهم، وتحمل المصريون خلال هذه الفترة عناء الحرارة المرتفعة وتوقف أجهزة المنازل، على أمل وعود حكومية أصبحت في نظر الشعب ضعيفة بل يستحيل تحققها، وكعادة المصريين تأقلموا على هذا الوضع في شكل من أشكال الرضوخ للواقع .

عفوًا لايمكنك الذهاب إلى عملك

ويعد اليوم هو نقلة نوعية في أزمات مصر، يمكن أن تقول أن المصريون اعتادوا الاستيقاظ على أخبار حوادث وكوارث كحادث قطار أو عمل إرهابي ضد جنودنا على الحدود، اليوم استيقظ المصريون في جميع أنحاء الجمهورية على انقطاع الكهرباء، وقد حمل صباح اليوم إلى المصريين عنوان “عفوًا لايمكنك الذهاب إلى عملك”، ومن حاول منهم الذهاب فقد يكون واجه خصم أو جزاء جراء تأخره عن عمله المجبر عليه .

وعانى أغلب سكان القاهرة اليوم من ازدحام مروري لم تشهده العاصمة من قبل، فإن قررت الهروب من توقف شوارع القاهرة مستعينًا بخطوط مترو الأنفاق فلن تستطيع، ففي سابقة هى الأولى في تاريخ مصر قد انقطع التيار الكهربائي عن خطوط المترو الأنفاق بسبب عطل لمحطة النوبارية .

الهروب الكيبر

وأكد المهندس احمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن هروب 7 ألاف ميجاوات عن شبكة الكهرباء أدى إلى كارثة انقطاع الكهرباء عن محافظات “المنيا -أسيوط- بنى سويف -الفيوم- الوادى الجديد-السيوس” منذ السادسة صباح اليوم وأيضًا مدينة الإنتاج الإعلامي وخطوط المترو الثلاثة والمؤسسات الحيوية.

البورصة لم تتأثر

وتبقى المؤسسة التي لم تتأثر على مستوى الجمهورية وهى البورصة المصرية، والتي كان سيؤدي انقطاع الكهرباء عنها إلى كارثة اقتصادية بكل المقاييس .

وقال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن انقطاع الكهرباء فى بعض مناطق القاهرة لن يؤثر على حركة التداول بالسوق لوجود أنظمة طاقة بديلة، مشددًا على أنه لن يتم تعطيل العمل بالبورصة.

وأكد عمران أن تداولات السوق ستسير بشكل طبيعي فى أوقاتها وإن تأثرت أحجامها بسبب تلك الأزمة وانقطاع التيار عن شركات السمسرة.

وأضاف أن البورصة دأبت منذ سنوات على إتخاذ إجراءات احترازية واحتياطية لمثل تلك الأزمات الطارئة، من خلال وجود مولدات كهربائية كبيرة وتعدد نظم التداول، ووجود أنظمة بديلة، لتلافي آثار مثل تلك الأحداث الطارئة.

انقطاع المياه وتوقف عمل 7 محطات

وقال العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه، إن انقطاع التيار الكهربي تسبب في انقطاع المياه في محطات مياه “إمبابة، أبوالنمرس، العياط، جزيرة الدهب، الحوامدية، الصف، والشيخ زايد”، لافتًا إلى أن المولدات الاحتياطية أعادت العمل إلى أبوالنمرس والعياط والحوامدية.

وأكد “الصيرفي”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح أون” المذاع على فضائية “أون تي في”، أن المولدات جاهزة للعمل على مدى الـ24 ساعة، ولكن بنصف طاقة المحطة.

ازدحام مضاعف بشوارع العاصمة

وشهدت شوارع العاصمة والمحافظات تكدسًا مروريًا عالي النسبة وجاء ذلك في أعقاب أزمة انقطاع الكهرباء عن المؤسسات الحيوية، وهو ما أدى إلى اشتعال جحيم القاهرة المزدحمة .

وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف عمل محطات الوقود وهو ما تسبب في زيادة أزمة المرور وتكدس السيارات داخل محطات الوقود، بالإضافة إلى خطوط المترو والتي تقل ملايين المواطنين على مستوى العاصمة .

وقال أحد المواطنين معلقًا على الأزمة ” البلد من غير كهرباء والمترو واقف وتلاقي عمدان النور شغالة بالنهار حاجة عجيبة” .

محلب يطالب بتحقيق فوري

وتابع المهندس إبراهيم محلب مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أزمة انقطاع التيار الكهربي عن بعض المناطق بالقاهرة.

ووجه محلب خلال اتصال هاتفي وزير الكهرباء للعمل على حل مشكلة انقطاع التيار وإعادته بشكل عاجل للمناطق الحيوية مثل مترو الأنفاق، كما طالبه بإجراء تحقيق ورفع تقرير عن أسباب انقطاع التيار.

تغيب 50% من عاملو وزارة الكهرباء

وأفادت مصادر حكومية أن تسبب غياب عدد كبير من الموظفيين الحكوميين والذي قد تصل نسبتهم إلى 50% عن عملهم اليوم، هو أزمة انقطاع الكهرباء عن معظم أنحاء البلد، وخاصة عن خطوط مترو الأنفاق الأمر الذي تسبب في توقفها عن العمل لفترة كبيرة.