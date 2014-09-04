البابا تواضروس يصل كندا ..وأساقفة و عدد من الشخصيات في استقباله

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى إلى كندا وكان فى إستقباله الأنبا مينا أسقف إيبارشية كندا، نيافة الأنبا سرابيون أسقف جنوب كاليفورنيا ،الأنبا مكاريوس الاريتري ، الأنبا بطرس اﻻسقف العام ، الأنبا يوسف أسقف جنوب امريكا ، الأنبا يوسف أسقف بوليفيا ،الأنبا دافيد أسقف نيويورك ، الأنبا كاراس اﻻسقف العام والنائب البابوى بنيوجرسى ،الأنبا يوليوس اﻻسقف العام بمصر القديمة ،الأنبا مقار اسقف الشرقية ، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير اﻻنبا شنودة بسيدنى والقس امونيوس عادل سكرتير قداسته وعددا من الشخصيات .

> ويقوم البابا خلال زيارته بالمشاركة فى الإحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء أول كنيسة قبطية فى قارة أمريكا والتى أنشأت فى عهد البابا كيرلس السادس عام 1963 .

> كان قد غادر البابا هولندا بعد مشاركته فى مؤتمر الشباب العالمى ،كما زار الكنيسة القبطية بسويسرا وشارك فى الإحتفال بعيد القديس موريس .