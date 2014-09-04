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البابا تواضروس يصل كندا ..وأساقفة و عدد من الشخصيات في استقباله

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البابا تواضروس يصل كندا ..وأساقفة و عدد من الشخصيات في استقباله البابا تواضروس يصل كندا ..وأساقفة و عدد من الشخصيات في استقباله

 

البابا تواضروس

وصل قداسة البابا تواضروس الثانى إلى كندا وكان فى إستقباله الأنبا مينا أسقف إيبارشية كندا، نيافة الأنبا سرابيون أسقف جنوب كاليفورنيا ،الأنبا مكاريوس الاريتري ، الأنبا بطرس اﻻسقف العام ، الأنبا يوسف أسقف جنوب امريكا ، الأنبا يوسف أسقف بوليفيا ،الأنبا دافيد أسقف نيويورك ، الأنبا كاراس اﻻسقف العام والنائب البابوى بنيوجرسى  ،الأنبا يوليوس اﻻسقف العام بمصر القديمة ،الأنبا مقار اسقف الشرقية ، الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير اﻻنبا شنودة بسيدنى والقس امونيوس عادل سكرتير قداسته وعددا من الشخصيات .
> ويقوم البابا خلال زيارته بالمشاركة فى الإحتفال بمرور 50 عاما على إنشاء أول كنيسة قبطية فى قارة أمريكا والتى أنشأت فى عهد البابا كيرلس السادس عام 1963 .
> كان قد غادر البابا  هولندا بعد مشاركته فى مؤتمر الشباب العالمى ،كما زار الكنيسة القبطية بسويسرا وشارك فى الإحتفال بعيد القديس موريس .

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