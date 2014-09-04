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بالصور… إزالة 88 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر

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بالصور… إزالة 88 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر بالصور… إزالة 88 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بأرمنت غرب الأقصر

 

شنت قوات الشرطة بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع مديرية الزراعة حملة مكبرة بدائرة مركز أرمنت جنوبي غرب المحافظة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية .

وأسفرت الحملة عن تنفيذ ” 84 ” قرار إزالة و ” 4 ” حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بإجمالي عدد ” 88 ” إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

وأشرف علي الحملة اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر وشارك فيها قوات من مركز شرطة أرمنت ” نظامية – سرية ” و ضباط من إدارة البحث الجنائي مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5039 إداري مركز شرطة أرمنت لسنة 2014 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

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