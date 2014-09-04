تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بالمراغة بسوهاج‎



> قال المهندس السيد عطية يونس، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، إن مديرية الزراعة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركزالمراغة وبتأمين من قوات أمن سوهاج، نجحت فى تنفيذ إزالة11 حالات تعدي على الأراضى الزراعية على مساحة فدان6 قيراط و3 أسهم .

واكد وكيل وزارة الزراعة،لوكالة اونا، أن المديرية تواصل جهودها وحملاتها للقضاء على تعديات الأراضى الزراعية، و تنفيذً القرارات الإدارية والأحكام القضائية الصادرة، للحفاظ على سيادة القانون موضحا ان المديرية سوف لا تغض بصرها عن اى حالة تعدى وسوف تسعى جاهدة لتحقيق اكبر نسبة تنفيذ لقرارات الإزالة .