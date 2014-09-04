إلغاء رحلة لندن بعد تصاعد الأدخنة من أحد محركات الطائرة بمطار القاهرة

ألغت الخطوط البريطانية صباح اليوم الخميس رحلتها التي كان مقرر لها المغادرة إلي لندن وذلك بعد حدوث عطل بالطائرة نظرا لتصاعد الأدخنة من أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار القاهرة.

ذكرت مصادر امنية بالمطار أن الطائرة البريطانية كان علي متنها 168 راكبا بالاضافة الي 13 من طاقم الضيافة وأثناء سير الطائرة علي مهبط المطار تبين لقائد الطائرة أن هناك عطل بالمحرك الأيمن وعلي الفور طلب العودة وعدم الإقلاع.

> وأضافت المصادر أنه أثناء عودة الطائرة من علي الممر تصاعدت الأدخنة من المحرك الأيمن للطائرة وعلي الفور انتقلت إلي الطائرة رجال الحماية المدنية والأسعاف وتم إنزال جميع الركاب ولم تحدث أي إصابات وجاري فحص الطائرة وتم استضافة الركاب بأحدي الصالونات وتقوم الشركة حاليا بأتخاذ إجراءاتها حول أن كانت حتواصل الرحلة بنفس الطائرة بعد إصلاح العطل أو تغير الطائرة بأخري.

ألغت الخطوط البريطانية صباح اليوم الخميس رحلتها التي كان مقرر لها المغادرة إلي لندن وذلك بعد حدوث عطل بالطائرة نظرا لتصاعد الأدخنة من أحد المحركات قبل إقلاعها من مطار القاهرة.

ذكرت مصادر امنية بالمطار أن الطائرة البريطانية كان علي متنها 168 راكبا بالاضافة الي 13 من طاقم الضيافة وأثناء سير الطائرة علي مهبط المطار تبين لقائد الطائرة أن هناك عطل بالمحرك الأيمن وعلي الفور طلب العودة وعدم الإقلاع.

> وأضافت المصادر أنه أثناء عودة الطائرة من علي الممر تصاعدت الأدخنة من المحرك الأيمن للطائرة وعلي الفور انتقلت إلي الطائرة رجال الحماية المدنية والأسعاف وتم إنزال جميع الركاب ولم تحدث أي إصابات وجاري فحص الطائرة وتم استضافة الركاب بأحدي الصالونات وتقوم الشركة حاليا بأتخاذ إجراءاتها حول أن كانت حتواصل الرحلة بنفس الطائرة بعد إصلاح العطل أو تغير الطائرة بأخري.