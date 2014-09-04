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«التموين» تنفي إقالة رئيسي «الأهرام» و«الإسكندرية» بسبب المخالفات

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نفى الدكتور خالد حنفي، وزير والتجارة الداخلية، ما نشر في وسائل الإعلام بإقالة رئيسي شركتي «الأهرام للمجمعات الاستهلاكية» و«الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية» من منصبيهما، بسبب مخالفات مالية أو إدارية.

وأكد الوزير، في بيان له الخميس، أنه تم انتهاء المدة المحددة لمجلسي الإدارة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على ضخ دماء جديدة تتميز بالخبرة العلمية والعملية تناسب مرحلة التطور الحالية.

كانت بعض وسائل الإعلام قد نشرت مؤخرا قيام وزير التموين بإقالة محيي رمضان، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للوزارة، وخيري محجوب، العضو المالي والإداري للشركة، لوجود بعض المخالفات.

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