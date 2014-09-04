مارادونا: لا، لا أشبه أحمد عدوية

لا يرى دييجو مارادونا أيقونة كرة القدم الأرجنتينية أن الشبه بينه والمطرب الشعبي المصري أحمد عدوية، يبدو كبيرا.

عدوية، ومحمود الجندي، لاطالما ظننا أن فيهما الكثير من الشبه ببطل العالم وأيقونة نابولي وساحر برشلونة السابق.

لكن في حلقة وائل جمعة والفنان أحمد فهمي في برنامج فهمي جمعة، على قناة (MBC)، حاول الثنائي في البرنامج الترفيهي أن يسألا مارادونا، عن حقيقة شبهه بعدوية.

منح الثنائي صورة لعدوية إلى مارادونا، نظر إليها طويلا، حدق فيها.. ثم قال: "لا، هذا الرجل لا يشبهني البتة".

البرنامج تم تسجيله خلال فترة كأس العالم 2014، والتي شهدت خسارة الأرجنتين في نهائي البطولة أمام ألمانيا.

وتم إذاعة الحلقة اليوم الخميس لأسباب فنية خاصة بالقناة.