موقعة السنغال - ' نصيحة لغريب.. حمودي مهم، حتى لو مستواه زفت '

وجه حمادة صدقي المدير الفني لسموحة، نصيحة إلى صديقه شوقي غريب، مدرب منتخب مصر قبل موقعة الفراعنة والسنغال يوم الجمعة.

منتخب مصر يستهل مشواره في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا بالمغرب، وذلك بملاقاة السنغال ثم استضافة تونس.

وقال صدقي لغريب عبر FilGoal.com: "حمودي من أهم اللاعبين في قائمة منتخب مصر".

صدقي تولى تدريب حمودي في الموسم المنصرم قبل أن يتوجه اللاعب الشاب إلى صفوف بازل السويسري هذا الصيف.

وتابع صدقي "حتى حين يكون مستواه (زي الزفت)، لازال قادرا على صنع الفارق في ثانية واحدة لفريقه".

وأضاف "في مرات عديدة كان الناس يقولون لي، لماذا لا تقوم بتغييره، إنه في حالة سيئة جدا، لكني كنت أرد بأنه مهم وقادر على صنع الفارق في لحظة، ودوما كنت أنتصر بسبب ذلك".

وأردف "لهذا أوجه نصيحة لغريب عن حمودي، حتى لو لم يكن في مستواه، هو لاعب مهم وقادر على صنع الفارق والمنتخب لو اعتمد عليه سيكسب كثيرا".