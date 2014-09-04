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وزير التموين: إقامة 10 فروع سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية باستثمارات 2 مليار جنيه

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وزير التموين: إقامة 10 فروع سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية باستثمارات 2 مليار جنيه وزير التموين: إقامة 10 فروع سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية باستثمارات 2 مليار جنيه

عقد الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية إجتماعا مع هيرفيه مجيديه المدير الاقليمي لسلسلة كارفور بالشرق الاوسط ومؤسسة ماجد الفطيم حيث تم بحث قيام سلسلة كارفور من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية بإقامة 10 فروع سلاسل تجارية وسوبر ماركت ومناطق لوجيستية جديدة لها في 10 محافظات خارج نطاق محافظتي القاهرة والاسكندرية وذلك في الوجهين القبلي والبحري بإستثمارات قدرها 2 مليار جنيه توفر حوالي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن هناك خطة لدي جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمناطق اللوجيستية ومنافذ الفرانشايز مشيرا الي أن الجهاز يمتلك عدة أراضي في معظم المحافظات ومنها الاسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الاحمر وبني سويف وغيرها بالاضافة الي الاراضي الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية حيث سيتم إقامة مشروعات إستثمارية كبري عليها ومناطق لوجيستية لتوفير الالاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومي

وقال أنه يدرس حاليا مع كارفور إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجيستية التي سوف تقام في 10 محافظات سواء بنظام حق الانتفاع للاراضي أو الشركة بين الدولة ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية وكارفور

وأكد هيرفيه مجيديه المدير الاقليمي أن سلسلة كارفور لديها إستثمارات في 18 دولة وأنها تنتهج في إستثماراتها بمصر سياسة لها أهداف إجتماعية بجانب عنصر الربح وأنها سوف تقيم هذه السلاسل التجارية في محافظات الدقهلية والاسماعيلية والمنيا والشرقية والمنوفية وأسيوط وبورسعيد والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة وسوف يقام كل مشروع علي مساحة تتراوح من 20 ألف الي 40 ألف متر مربع

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