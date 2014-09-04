القبض علي رئيس قرية بالوادي الجديد قام بالتلاعب في ملامح سيارة ملاكي‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا يفيد بالقبض علي رئيس قرية قام بالتلاعب في ملامح سيارة ملاكي وذلك خلال قيام الرائد احمد فاضل من قوة ادارة المرور بفحص سيارة نيسان موديل 200 زرقاء اللون اثناء قيام س . س ” 51 سنة رئيس قرية باحدي قري جنوب مركز الخارجة تبين ان السيارة بها اماكن تلاعب في الشاسيه ورقمه مقطوعة من سيارة اخري داتسون موديل 1981 كان قد اشتراها من شخص بعقد بيع مسجل وقام بقطع رقم الشاسيه من السيارة القديمة وتركيبه في السيارة الجديدة الحديثة موديل 2006 واستخراج تراخيص لها .

وتمكنت ادارة المرور بالوادي الجديد من العثور علي شاسيه السيارة القديمة المقطوع منه رقم الشاسيه اسفل منزل رئيس القرية وتم التحفظ علي رئيس القرية والسيارتين وتحرير المحضر رقم 4063 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيقات