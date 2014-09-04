أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القبض علي رئيس قرية بالوادي الجديد قام بالتلاعب في ملامح سيارة ملاكي‎

Google+ Print
القبض علي رئيس قرية بالوادي الجديد قام بالتلاعب في ملامح سيارة ملاكي‎ القبض علي رئيس قرية بالوادي الجديد قام بالتلاعب في ملامح سيارة ملاكي‎

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا  يفيد بالقبض علي رئيس قرية قام بالتلاعب في ملامح سيارة ملاكي  وذلك  خلال قيام الرائد احمد فاضل من قوة ادارة المرور بفحص سيارة نيسان موديل 200 زرقاء اللون اثناء قيام  س . س ” 51 سنة رئيس قرية باحدي قري جنوب مركز الخارجة تبين ان السيارة بها اماكن تلاعب في الشاسيه ورقمه مقطوعة من سيارة اخري داتسون موديل 1981 كان قد اشتراها من شخص بعقد بيع مسجل وقام بقطع رقم الشاسيه من السيارة القديمة وتركيبه في السيارة الجديدة الحديثة موديل 2006 واستخراج تراخيص لها .

وتمكنت ادارة المرور بالوادي الجديد  من العثور علي شاسيه السيارة القديمة المقطوع منه رقم الشاسيه اسفل منزل رئيس القرية وتم التحفظ علي رئيس القرية والسيارتين وتحرير المحضر رقم 4063 جنح قسم شرطة الخارجة لسنة 2014 واخطرت النيابة العامة للتحقيقات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا