فالكاو: اخترت مانشستر يونايتد لأنه كان دائما مهتما

(إفي): أكد الكولومبي راداميل فالكاو، المنضم حديثا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه اختار الانضمام إلى النادي الإنجليزي على سبيل الإعارة لموسم واحد لأنه "دائما ما كان مهتما" بالاستعانة بخدماته.

وقال فالكاو إن أنباء ترددت خلال الفترة الماضية ربطته ببعض الأندية وحدثت اتصالات، ولكن هذا أصبح من الماضي. فلقد اختار مانشستر يونايتد.

وأشار إلى أنه شعر أثناء تقديم مسئولي النادي مشروعهم الرياضي بأنه "هام للغاية" داخل الفريق.

وأقر بأن "حلل" مستقبله المهني لفترة من الوقت قبل اختيار الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ورغم ذلك، اختار مانشستر يونايتد لأنه "ناد تاريخي، الأهم في العالم" ولأن المشروع الرياضي للنادي الإنجليزي جذبه، حيث سيكون له دور "هام" في الفريق الذي يقوده المدرب الهولندي لويس فان جال.

وأضاف: "بالنسبة له هو بين أفضل ثلاثة أندية في العالم، وفي هذا المشروع الجديد جعلوني أشعر بأنني ذو قيمة كبيرة. أنا سعيد بالتواجد هنا".

وأكد فالكاو أن المفاوضات بين النادي الإنجليزي وموناكو، ناديه السابق، لم تكن سهلة، واستمرت حتى الساعات الأخيرة بشأن الشرط الجزائي.

وتابع: "مانشستر يونايتد حاولت لعدة أشهر أبرام الصفقة، وفي النهاية تمكن من التوصل لاتفاق مع موناكو في اليوم الأخير" من سوق الانتقالات الصيفية.

وعلى صعيد آخر، أقر بأنه "سعيد للغاية بالعودة إلى قائمة المنتخب الكولومبي" في حالة بدنية جيدة، وذلك بعد غيابه عن المونديال للإصابة.