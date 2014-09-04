بالصور.. الإسكان تنتهى من رفع كفاءة شوارع وسط المدينة خلال 10 أيام

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إنتهاء عدد من أعمال الخطة العاجلة لتطوير شوارع وسط القاهرة، بناء على تكليفات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب قيامه بجولة تفقدية الأسبوع الماضى مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لمنطقة وسط العاصمة لتفقد حالة الشوارع والتلفيات بعد نقل الباعة الجائلين إلى جراج الترجمان، على أن تنتهى هذه المرحلة خلال 10 أيام.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن التطوير سيعيد لشوارع العاصمة والقاهرة الخديوية، وجههما الحضارى المميز، وسيعمل على تحقيق السيولة المرورية والأمان للمواطنين، فى هذه المنطقة الحيوية.

وأشار اللواء محمد ناصر، رئيس الجهازالمركزى للتعمير، إلى أن هذه هى المرحلة الأولى من التطوير، وتصل تكلفتها إلى نحو 30 مليون جنيه، وهى خاصة برفع كفاءة الأرصفة والبلدورات، والإنارة، على أن تنتهى هذه المرحلة خلال 10 أيام، يبدأ بعدها المرحلة الثانية والخاصة بتطوير العمارات وتخطيط الشوارع.

وقال المهندس هشام أبوسنة، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، إنه أثناء جولة رئيس الوزراء ووزير الإسكان، ظهر وجود تدمير واسع للشبكات والمرافق والأرصفة وعدم وجود علامات إرشادية وأماكن عبور للمشاة، وكانت التكليفات بسرعة إصلاح وتطوير ورفع كفاءة شوارع وسط المدينة ضمن الخطة العاجلة للتعمير، ليعيد لشوارع العاصمة وجهها الحضارى ويحقق السيولة المرورية.

وأضاف أبوسنة أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع محافظة القاهرة وأجهزتها التنفيذية، وقامت بتمهيد عدد كبير من الأرصفة وطرق وسط المدينة، وإعادة تخطيطها ، وستقوم برفع كفاءة المرافق وإصلاح الأعمال الكهربائية، مؤكدا أن الشركة قامت بدفع أفرعها الرئيسية للترميم ورفع الكفاءة والطرق، منذ يوم 27 أغسطس الماضى.

وأشار رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى إلى أن الشوارع التى يشملها التطوير هى شارع قصر النيل – طلعت حرب – عدلى – عبد الخالق ثروت – شريف – شمبليون – الجمهورية – محمود بسيونى – البستان – التحرير، مشددا على أن العمل يتم على مدار 24 ساعة، لسرعة إنهاء الأعمال وإعادة رونق منطقة وسط المدينة فى أقرب وقت.