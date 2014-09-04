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لجنة الأزمة بمجلس طرابلس المحلي: تشكيل لجان لحصر المنازل المتضررة جراء الاشتباكات

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لجنة الأزمة بمجلس طرابلس المحلي: تشكيل لجان لحصر المنازل المتضررة جراء الاشتباكات لجنة الأزمة بمجلس طرابلس المحلي: تشكيل لجان لحصر المنازل المتضررة جراء الاشتباكات

ارشيفية

قال عضو لجنة الأزمة بمجلس طرابلس المحلي رياض الشريف، إن اللجنة بصدد تشكيل لجان بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجالس البلدية بالمناطق التي تضررت من الاشتباكات لحصر وتقييم المنازل المتضررة.

وأوضح الشريف في تصريح له اليوم، أن القرار رقم 239 لسنة 2013 يقضي بمنح العائلات التي تضررت منازلها بدل إيجار، وفق قوله.

وأضاف الشريف أن لجنة الأزمة بمجلس طرابلس المحلي تنتظر اعتماد رئاسة الوزراء للجان من أجل البدء في عملها بشكل مكمل للجان المشكلة من قبل المجالس البلدية.

يشار إلى أن بعض العائلات بالعاصمة طرابلس قد عادت إلي مساكنها، في حين لم يتمكن البعض الآخر؛ بسبب تضرر مساكنهم جراء اشتباكات طرابلس التي أدت إلى نزوح آلاف العائلات وتضرر ممتلكاتهم، بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

أ ش أ

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