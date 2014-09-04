أسامة هيكل: التنسيق مع النايل سات لاستخدام نظام “البيك آب” لبث القنوات الفضائية المتضررة مؤقتا

أعلن أسامة هيكل رئيس الشركة المصرية لإدارة مدينة الإنتاج الإعلامي أنه تم التنسيق مع شركة النايل سات بتفعيل نظام “البيك اب” حيث تقوم القناة المتضررة من انقطاع الكهرباء ببث ارسالها عبر النايل سات لحين استئناف البث بشكل طبيعى عند عودة التيار الكهربائى .

وقال رئيس مدينة الانتاج الاعلامى – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط اليوم الخميس – أنه تمت مخاطبة وزارة الكهرباء وعدد من الشركات بارسال مولدات على الفور..مؤكدا على عودة التيار الكهربائى إلى مدينة الانتاج .

وأرجع السبب فى انقطاع البث بعدد من القنوات إلى اعتمادها على المولدات كنظام بديل حال انقطاع الكهرباء إلا طول مدة الانقطاع الكهربائى أدى توقف الخدمة ، فيما قامت قنوات اخرى باستخدام بدائل اخرى.

وأشار إلى عقد اجتماع لمواجهة المشكلة – التى لم تحدث من قبل بمدينة الانتاج الاعلامى – لعدم تكرارها مشيرا إلى طرح مقترح انشاء محطة كهرباء ..الا ان هذا الحل يعد صعبا فى الوقت الحالى نظرا للتكاليف المالية .

ورأى أنه سيتم تحديد القنوات المتضررة ونوع الضرر مشيرا إلى أن انقطاع البث يعد ضررا مباشرا .