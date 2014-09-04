مصر للطيرن: 25 مليون جنيه استثمارات “الركب الطائر” بقناة السويس الجديدة

قرر صندوق تأمين “الركب الطائر” بمصر للطيران برئاسة الطيار هشام الديب الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة بمبلغ 25 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة لاستثمار ودائع تستحق خلال العام القادم بمبلغ 42 مليون جنيه، ليصبح الإجمالى 67 مليون جنيه.

صرح بذلك أسامة عبد الباسط عضو مجلس إدارة الصندوق، مضيفا أنه تم الموافقة على تلك القرارات، والتي تتعلق بالصندوق في اجتماعه الشهري، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت بالإجماع من قبل الأعضاء.

جدير بالذكر أن هذا الصندوق أنشئ عام 2007 وكان رأس ماله 9 ملايين جنيه وترأسه لمدة 3 سنوات الطيار حسام كمال وزير الطيران الحالي ويرتفع رأس ماله بنهاية كل عام.

أ ش أ