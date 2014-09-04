أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر للطيرن: 25 مليون جنيه استثمارات “الركب الطائر” بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
مصر للطيرن: 25 مليون جنيه استثمارات “الركب الطائر” بقناة السويس الجديدة مصر للطيرن: 25 مليون جنيه استثمارات “الركب الطائر” بقناة السويس الجديدة

قرر صندوق تأمين “الركب الطائر” بمصر للطيران برئاسة الطيار هشام الديب الاستثمار فى مشروع قناة السويس الجديدة بمبلغ 25 مليون جنيه قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة لاستثمار ودائع تستحق خلال العام القادم بمبلغ 42 مليون جنيه، ليصبح الإجمالى 67 مليون جنيه.

صرح بذلك أسامة عبد الباسط عضو مجلس إدارة الصندوق، مضيفا أنه تم الموافقة على تلك القرارات، والتي تتعلق بالصندوق في اجتماعه الشهري، مشيرا إلى أن الموافقة جاءت بالإجماع من قبل الأعضاء.

جدير بالذكر أن هذا الصندوق أنشئ عام 2007 وكان رأس ماله 9 ملايين جنيه وترأسه لمدة 3 سنوات الطيار حسام كمال وزير الطيران الحالي ويرتفع رأس ماله بنهاية كل عام.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

غرفة الأثاث: 95% من المعروضات بمعرض فرنكس صناعة مصرية

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر