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موظفو المصرية للاتصالات يتظاهرون للمطالبة بإنشاء شركة محمول وطنية

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موظفو المصرية للاتصالات يتظاهرون للمطالبة بإنشاء شركة محمول وطنية موظفو المصرية للاتصالات يتظاهرون للمطالبة بإنشاء شركة محمول وطنية

نظم العشرات من موظفى الشركة المصرية للاتصالات وقفة احتجاجية ظهر اليوم، الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم التجديد للدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات لفترة جديدة، إنشاء محمول رابعة "مصرية 100%" لدعم الاقتصاد المصري.

أكد المتظاهرون، أن إنشاء شبكة محمول مصرية تكون منافسة للشبكات الثلاثة الآخر "موبينيل وفودافون واتصالات" سوف يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى، مطالبين بعدم الاستغناء عن حصة الشركة المصرية للاتصالات فى فودافون وموبينيل والتى تقدر بـ8.8 مليار جنيه.

ورفع المتظاهرون بنرات كبيرة كتبوا عليها "العاملون بالشركة المصرية للاتصالات يطالبون بشركة محمول وطنية 100%، المصرية للاتصالات شبكة واحدة بتقربنا كلنا".

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