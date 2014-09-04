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وسائل إعلام عالمية تبرز خبر انقطاع الكهرباء عن أغلب محافظات مصر صباح اليوم

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وسائل إعلام عالمية تبرز خبر انقطاع الكهرباء عن أغلب محافظات مصر صباح اليوم وسائل إعلام عالمية تبرز خبر انقطاع الكهرباء عن أغلب محافظات مصر صباح اليوم

أبرزت وسائل الإعلام العالمية خبر انقطاع الكهرباء عن أغلب مناطق الجمهورية ،حيث أفردت بي بي سي من خلال موقعها الالكتروني مساحة لهذا الخبر ،حيث قال التليفزيون المصري الرسمي إن حركة قطارات مترو الأنفاق توقت بسبب انقطاع الكهرباء كما تعطل بث عدة قنوات تلفزيونية غير رسمية بسبب انقطاع الكهرباء عن مدينة الانتاج الاعلامي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها حركة مترو الأنفاق الذي ينقل ملايين الركاب في القاهرة.

كما أفاد شهود عيان أن التيار الكهربائي قد قطع عن العديد من مناطق العاصمة منذ صباح اليوم.إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عادت واعلنت أن خط مترو الأنفاق الثالث قد عاد للعمل بشكل طبيعي.وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء لجريدة المصري اليوم إن انقطاع التيار الكهربي الذي يحدث بشكل مفاجئ عمل روتيني بسبب أعمال الصيانة.
> وتعاني من أزمة متصاعدة في قطاع الكهرباء تفاقمت اخيرا بسبب النقص الحاد في الوقود وأعمال تخريب.
> وكانت وسائل إعلام مصرية قد ذكرت في وقت مبكر من صباح الخميس وقوع انفجار في خط الغاز جنوب شرق مدينة العريش، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من مسار الخط بعد انفجار قوى هز مدينة العريش ومحيطها.

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