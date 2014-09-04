شركة نقل الكهرباء: الشبكة فقدت 7 ألاف ميجاوات بسبب عطل فنى..وعودة التيار تدريجيا

أكد المهندس احمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشبكة الكهربائية فقدت ما يقرب من 7 ألاف ميجاوات صباح اليوم بسبب اختلال فى جهد الكهرباء بين قدرات الوجه البحرى مع قدرات الوجه القبلى نتج عنه انقطاعات فى بعض أنحاء الجمهورية.

وقال الحنفى أن هناك مناورات تحدث عبر مراكز التحكم على مستوى الجمهورية لعودة القدرات للشبكة الكهربائية تدريجيًا.

وأضاف أنه لا توجد أى أعمال تخريبية فى المحطات أو الأبراج وأن هذا الخلل الفنى الذى أدى إلى فقدان 7 ألاف ميجاوات فى توقيت واحد وهذا يحدث فى توقيتات متباعدة واخرة مرة حدث ذلك كان منذ عامين .