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سمير أمين: من يتصور أن الإسلام هو الحل "خاطئ"

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سمير أمين: من يتصور أن الإسلام هو الحل "خاطئ" سمير أمين: من يتصور أن الإسلام هو الحل "خاطئ"

قال الدكتور سمير أمين، المفكر الاقتصادى، إن الدين الإسلامى والمسيحى ليسا مهددين فى على الإطلاق، مشيرا إلى أن الإسلام ليس المشكلة أو الحل.

وأضاف أمين: "للأسف الشديد، بعض الناس تتصور الإسلام أنه الحل فيصبح المشكلة"، لافتاً إلى أن التدين بين الشعب المصرى ليس المشكلة، لكنها الأرضية المشتركة بين جميع شعوب العالم، بمعنى أن الثورات التى حدثت فى العالم العربى، خلال السنوات الأخيرة ليست ظواهر شاذة.

وأضاف سمير، خلال مؤتمر التيار الشعبى، تحت عنوان "تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية فى مصر"، صباح اليوم الثلاثاء، بمعهد إعداد القادة، أننا نواجه عددًا من الظواهر مختلفة الشكل، ولكنها مرتبطة بمضمون الأساس فى التناقضات بداخل المنظومة الرأسمالية.

وأشار المفكر الاقتصادى إلى أن الشعب بشكل عام يسعى نحو العدالة الاجتماعية، والإخوان المسلمون يختزلون هذا المفهوم فى الإحسان.

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مصر 365

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