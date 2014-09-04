مترو الأنفاق: توقف الحركة بالخط الأول بعد عودتها لـ 5 دقائق بسبب تجدد العطل الكهربائي

توقفت حركة القطارات بالخط الأول لمترو الأنفاق بين محطتي السيدة زينب وحلوان بعد أن عادت لخمس دقائق تجدد بعدها العطل الكهربائي.

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم إصلاح العطل الكهربائي الذي أثر على حركة الخط الأول بين محطتي السيدة زينب وحلوان، وانتظمت الحركة بالخط الأول لمدة 5 دقائق فقط قبل أن يتجدد العطل الكهربائي وتتوقف الحركة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه تم قبل قليل إصلاح العطل الكهربائي الذي أدى إلى وقف الحركة بالخط الثالث بمترو الأنفاق (العتبة – الأهرام) .

وأوضح عبد الهادي أن التوقف الأول دام 115 دقيقة من الساعة 6:55 صباحا حتى الساعة 8:50صباحا.

أ ش أ