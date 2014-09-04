محافظ رماح ينقل كلمة أمير الرياض للطلاب

رماح - مناحي السبيعي

قام محافظ محافظة رماح فهد بن عبدالله المسعود بزيارة لعدد من مدارس المحافظة ويرافقه خلال الزيارة مساعد مدير مكتب التربية والتعليم مطلق ابو جراح ابوثنين حيث زار مدرسة ابن سيرين الابتدائية ومدرسة البغوي المتوسطة ومدرسة رماح الثانوية حيث التقى الطلاب واولياء الامور ومعلمي تلك المدارس، وتشرف سعادته بنقل كلمة صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حيث قال في كلمته للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور: أنتم أمل الأمة وقوتها. بكم تعقد الآمال في مجتمع مزدهر وحياة رغيدة وبكم نسابق الأمم للمعالي. وأوصى بالتمسك بدينكم الإسلامي الحنيف والاجتهاد في كل ماهو نافع ومفيد. قال لأولياء أمور الطلاب: أنتم شركاء المدرسة في رعاية وتربية وتعليم الأبناء. وذكر في مجمل كلمته للمعلمين بأن المعلم يتعامل مع أشرف مافي الانسان عقله وقلبه يعطيه من نتاج علمه وفكره. وقال: كم أسعد حين اراك أخي المعلم مع طلابك وانت تعلم طالباً، وتوجه آخر وتنصح أحدهم وتعينه وتبين له ما أشكل عليه. الى آخر كلمة سموه. وفي ختام جولة المحافظ قدم شكره لكافة مديري المدارس على جهودهم النابعة من دورهم وواجبهم تجاه ابناء هذا الوطن الغالي.