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مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية

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مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية

    أصدر معالي مدير جامعة شقراء د. خالد بن سعد بن سعيد عدداً من القرارات الإدارية اشتملت على: تكليف الدكتور حسن بن عبدالرحمن خياط عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي، وكيلاً للكلية للشؤون التعليمية ورئيساً لقسم الهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى عمله، لمدة عام اعتباراً من 30/10/1435ه.

وتكليف الدكتور محمد بن حسن الرويس عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي، وكيلاً للكلية للتطوير والجودة بالكلية بالإضافة إلى عمله، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

وتكليف الدكتور تركي بن سعد العولة عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي، بالعمل مساعداً للمشرف العام على الإدارة العامة للمشاريع والمرافق للمحافظات (ثادق - حريملاء - المزاحمية - ضرماء) بالإضافة إلى عمله، لمدة عام اعتباراً من 23/10/1435ه.

وتكليف الدكتورة منى بنت محمد السليم وكيلة كلية التربية بشقراء بالإضافة إلى عملها، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

وتكليف الأستاذ إبراهيم بن صالح المقني بالعمل مديراً لإدارة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

وتكليف الأستاذة منال بنت محمد الضعيان المحاضرة بقسم الحاسب الآلي، مشرفة على مكتب شؤون الطالبات بالإضافة إلى عملها، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

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