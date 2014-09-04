مدير جامعة شقراء يصدر عدداً من القرارات الإدارية

أصدر معالي مدير جامعة شقراء د. خالد بن سعد بن سعيد عدداً من القرارات الإدارية اشتملت على: تكليف الدكتور حسن بن عبدالرحمن خياط عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي، وكيلاً للكلية للشؤون التعليمية ورئيساً لقسم الهندسة الميكانيكية بالإضافة إلى عمله، لمدة عام اعتباراً من 30/10/1435ه.

وتكليف الدكتور محمد بن حسن الرويس عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي، وكيلاً للكلية للتطوير والجودة بالكلية بالإضافة إلى عمله، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

وتكليف الدكتور تركي بن سعد العولة عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بالدوادمي، بالعمل مساعداً للمشرف العام على الإدارة العامة للمشاريع والمرافق للمحافظات (ثادق - حريملاء - المزاحمية - ضرماء) بالإضافة إلى عمله، لمدة عام اعتباراً من 23/10/1435ه.

وتكليف الدكتورة منى بنت محمد السليم وكيلة كلية التربية بشقراء بالإضافة إلى عملها، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

وتكليف الأستاذ إبراهيم بن صالح المقني بالعمل مديراً لإدارة كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالدوادمي، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.

وتكليف الأستاذة منال بنت محمد الضعيان المحاضرة بقسم الحاسب الآلي، مشرفة على مكتب شؤون الطالبات بالإضافة إلى عملها، لمدة عام اعتباراً من 29/10/1435ه.