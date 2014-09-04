إصابة 13 في انفجار كيميائي داخل متحف بولاية نيفادا الأمريكية

قال مسئولون إن 13 شخصا بينهم أطفال أصيبوا أمس الأربعاء في انفجار كيميائي في متحف في رينو بولاية نيفادا الأمريكية حيث كان مرشدون يقدمون شرحا عمليا لما يطلق عليه إعصار دخاني.

وقال تيم برودواي المتحدث باسم شرطة رينو إن سبعة أطفال وبالغين اثنين يعانون اصابات غير خطيرة نقلوا إلى مستشفى محلي فيما تلقى اربعة اشخاص علاجا وانصرفوا من متحف تيري لي ويلس نيفادا ديسكفري في ريو حيث وقع الانفجار.

وقال ماثيو براون المتحدث باسم مدينة ريو إن الأشخاص الذين نقلوا للمستشفى مصابون بحروق.

وقال براون إن المرشدين في المتحف كانوا يحاولون صنع “اعصار دخاني” في عرض مرئي سبق ان قاموا به من قبل عندما أدى مزج بطريق الخطأ بين الكحول وحمض البوريك الي حدوث الانفجار.

ويستهدف المتحف بالأساس الأطفال ويقدم عروضا جذابة في الجيولوجيا والفلك والتاريخ ومجالات أخرى.

وقال المسئولون ان الانفجار لم يتسبب في اشتعال النيران بأي من محتويات المتحف.

رويترز