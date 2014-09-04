أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 13 في انفجار كيميائي داخل متحف بولاية نيفادا الأمريكية

Google+ Print
إصابة 13 في انفجار كيميائي داخل متحف بولاية نيفادا الأمريكية إصابة 13 في انفجار كيميائي داخل متحف بولاية نيفادا الأمريكية

قال مسئولون إن 13 شخصا بينهم أطفال أصيبوا أمس الأربعاء في انفجار كيميائي في متحف في رينو بولاية نيفادا الأمريكية حيث كان مرشدون يقدمون شرحا عمليا لما يطلق عليه إعصار دخاني.

وقال تيم برودواي المتحدث باسم شرطة رينو إن سبعة أطفال وبالغين اثنين يعانون اصابات غير خطيرة نقلوا إلى مستشفى محلي فيما تلقى اربعة اشخاص علاجا وانصرفوا من متحف تيري لي ويلس نيفادا ديسكفري في ريو حيث وقع الانفجار.

وقال ماثيو براون المتحدث باسم مدينة ريو إن الأشخاص الذين نقلوا للمستشفى مصابون بحروق.

وقال براون إن المرشدين في المتحف كانوا يحاولون صنع “اعصار دخاني” في عرض مرئي سبق ان قاموا به من قبل عندما أدى مزج بطريق الخطأ بين الكحول وحمض البوريك الي حدوث الانفجار.

ويستهدف المتحف بالأساس الأطفال ويقدم عروضا جذابة في الجيولوجيا والفلك والتاريخ ومجالات أخرى.

وقال المسئولون ان الانفجار لم يتسبب في اشتعال النيران بأي من محتويات المتحف.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا