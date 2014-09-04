احمد زويل : متفائل بمستقبل مصر فى الفترة القادمة

اكد الدكتور احمد زويل العالم المصرى الحائز على جائزة نوبل فى اول تصريحات صحفية له عقب عودته من اميركا فجر اليوم بعد غياب 18 شهرًا للعلاج من مرض سرطان النخاع انه متفائل بمستقبل مصر فى الفترة القادمة وفى الاعتماد على البحث العلمى كوسيلة للنهوض بالبلاد .

واضاف زويل عقب وصوله مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الخميس قادما من امريكا عبر تركيا انه لن يبخل باى جهد على مصر وانه مستعد لخدمة بلاده فى كل الظروف مشيدا بمشروع تنمية محور قناة السويس كاحد المشروعات القومية الهامة وانه يجهز لزيارته خلال فترة تواجده بمصر .

وقال العالم المصري الشهير سيكون لى لقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسى كما التقى المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء خلال مدة تواجدى بالقاهرة “.

واضاف نسعى فى مجلس الامناء الذى يضم اكبر علماء مصر على النهوض بالبحث العلمى والعمل على اعتماد الدولة عليه بشكل فعال ، وأشار زويل الى انه سيكون له انشطة اعلامية خلال الفترة القادمة .