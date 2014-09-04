أخبار عاجلة

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية -
11.7% ارتفاعًا في أسعار اللحوم العالمية خلال فبراير -
8 الصبح - الشيخ إبراهيم رضا يكشف فكرة تطبيق "واعظ المقاهي" لتوعية الشباب من التطرف فى الأسكندرية -
8 الصبح - الازهر يستعين بـ "واعظ المقاهي" ليتحدث مع الشباب لحمايتهم من الأفكار المتطرفة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للفنان "علي الحجار" .... ملك تترات المسلسلات -
8 الصبح - تعرف على أسعار الجملة الخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إصابة 13 في انفجار داخل متحف بولاية نيفادا الأمريكية

Google+ Print

قال مسؤولون أمريكيون إن 13 شخصًا بينهم أطفال أصيبوا، الأربعاء، في انفجار كيميائي في متحف في رينو بولاية نيفادا الأمريكية، حيث كان مرشدون يقدمون شرحًا عمليًا لما يطلق عليه إعصار دخاني.

وقال تيم برودواي، المتحدث باسم شرطة رينو، إن «7 أطفال وبالغين اثنين يعانون إصابات غير خطيرة نقلوا إلى مستشفى محلي، فيما تلقى 4 أشخاص علاجًا وانصرفوا من متحف تيري لي ويلس نيفادا ديسكفري في ريو حيث وقع الانفجار».

بدوره، قال ماثيو براون، المتحدث باسم مدينة ريو، إن «الأشخاص الذين نقلوا للمستشفى مصابون بحروق»..

وقال براون إن «المرشدين في المتحف كانوا يحاولون صنع (اعصار دخاني) في عرض مرئي سبق ان قاموا به من قبل عندما أدى مزج بطريق الخطأ بين الكحول وحمض البوريك إلى حدوث الانفجار».

ويستهدف المتحف بالأساس الأطفال ويقدم عروضا جذابة في الجيولوجيا والفلك والتاريخ ومجالات أخرى.

وقال المسؤولون ان الانفجار لم يتسبب في اشتعال النيران بأي من محتويات المتحف.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية