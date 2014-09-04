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اليوم.. نظر استشكال “عز” على حكم تغريمه 100 مليون جنيه فى احتكار الحديد

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اليوم.. نظر استشكال “عز” على حكم تغريمه 100 مليون جنيه فى احتكار الحديد اليوم.. نظر استشكال “عز” على حكم تغريمه 100 مليون جنيه فى احتكار الحديد

أحمد عز

تنظر اليوم الخميس، محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية، ثانى جلسات الاستشكال الثانى المقدم من دفاع رجل الأعمال أحمد عز، على الحكم القاضي بتغريم موكله في قضيةاحتكار الحديد 100 مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار، وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.

كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، قد قضت بتغريم أحمد عز مع علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكلاً منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان ، مدير المبيعات 500 ألف جنيه.

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