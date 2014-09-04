أحمد زويل في أول تصريح بعد غياب عام ونصف عن مصر: متفاءل بالمستقبل

عاد إلى القاهرة، فجر الخميس، العالم المصري، الدكتور أحمد زويل، الحائز علي جائزة نوبل، بعد غياب استمر لمدة ١٨ شهر، بسبب علاجه من مرض سرطان النخاع في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية.

ومن المنتظر أن تستمر زيارته لمصر لمدة شهر.

وقال زويل في تصريح له عقب وصوله مطار القاهرة: «إنني متفاءل بمستقبل مصر في الفترة القادمة، وفي الاعتماد على البحث العلمي كوسيلة للنهوض بالبلاد».

وأضاف: «لن أبخل بأى جهد على مصر ومستعد لخدمة بلادي»، مشيدًا بمشروع قناة السويس الجديد «كمشروع قومي هام»، لافتًا إلى أنه يجهز لزيارته خلال فترة تواجده بمصر.

ومن المقرر أن يلتقي زويل خلال زيارته المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، والدكتور شريف، حماد وزير البحث العلمي، والطلاب والباحثين بجامعة العلوم والتكنولوجيا.