«مدبولي» يكشف تفاصيل مشروع السيسي لإسكان متوسطي الدخل (فيديو)

قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، إن الرئيس، عبدالفتاح السيسى، وجه بأن يكون هناك مشروع إسكان للطبقة المتوسطة، حيث سيكون «نقلة نوعية جديدة في تاريخ مصر».

وأوضح «مدبولي»، في مداخلة تلفونية مع برنامج «ممكن»، على قناة CBC، أن الوحدات السكنية بالإسكان المتوسط ستكون من 100 متر إلى 130 مترًا، بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، والوحدات ستسلم بالكامل منتهية التشطيب، من خلال توقيع اتفاقية بين كل من وزارتي الإسكان ووزارة الدفاع، ممثلة في الهيئة الهندسية، لضمان جودتها، حيث يتم إنشاء 150 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط، تنفذ بالمدن الجديدة.

وأضاف أن مشروع الإسكان المتوسط سينفذ على 4 مراحل، ما بين كل مرحلة والأخرى شهرين، وكل مرحلة لن تتجاوز الـ18 شهرًا، موضحًا أن الـ 150 الف وحدة هي وحدات مضافة لـ 200 ألف وحدة وليس ضمنها.

وتابع، أنه سيتم الإعلان عن المشروع خلال الأسبوع المقبل، من خلال إعلانات توضح إجراءات الحجز، وألمح إلى أن هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية هو أول مشروع حقيقي ينفذ من قبل الدولة.