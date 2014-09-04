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بالأسماء.. تونس تفرج عن 27 صيادًا من كفر الشيخ كانوا محتجزين لديها

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أفرجت السلطات التونسية عن 27 صيادًا مصريًا كانوا محتجزين على متن مركبي صيد، هما «أبو البهلوان الجديد» و«الريس حمو أبوطاهر».

ومن بين هؤلاء الصيادين: «علي محمد فرحات، ومحمد سعيد البهلوان، والشحات سعيد البهلوان، وعلاء عبده مرتضى، وتامر عبده مرتضى، وعبد الله محمد داود، ومحمد عبد الله داود، ومحمود محمد داود، وأحمد مصطفى الإدكاوي، وسعد منصور البهلوان، وعلي محمد عرفة، وإبراهيم نجم درويش، و وائل عوض عبيه، ومحمد حجازي عرفة، ومحمد رمضان منسي، وأبوالحسن أبو الحسن عبيه».

وتلقى أهالي الصيادين في برج مغيزل بمركز مطوبس، نبأ الإفراج عن ذويهم بسعادة غامره وفرحة.

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