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وفاة الفنانة EunB بعد تعرّض فرقة Ladies’ Code لحادث سير

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وفاة الفنانة EunB بعد تعرّض فرقة Ladies’ Code لحادث سير وفاة الفنانة EunB بعد تعرّض فرقة Ladies’ Code لحادث سير

الخميس 04-09-2014 00:19

تعرض أعضاء فرقة Ladies’ Code فجر اليوم لحادث سير مروّع، أدّى إلى وفاة الفنانة الكورية EunB على الفور.

وكشفت العديد من الوسائل الإعلامية أن الحادث المؤسف وقع عند الساعة الواحدة والنصف فجراً، حين إصطدمت السيارة التي يستقلها أعضاء Ladies’ Code بحائط ضخم في Suwon جنوب كوريا.

EunB البالغة من العمر 22 عاماً فارقت الحياة بعد الحادث مباشرة، أما Rise و So Jung فهما الآن في المستشفى، وحالتهما الصحية حرجة حسب ما أفاد الأطباء.

وقال مصدر مقرّب من فتيات الـ Ladies’ Code، إن الإطارات الخلفية للسيارة تعطلّت فجأة، ومع إزدياد الأمطار فقدوا السيطرة على السيارة فإرتطمت بالحائط.

 

 

 

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