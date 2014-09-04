بالصور: أصالة تعلن ارتباط ابنتها رسمياً

نشرت الفنانة السّورية أصالة نصري تغريدة على صفحتها الخاصة في موقع "تويتر"، أعلنت خلالها عن ارتباط ابنتها البكر شام رسمياً، بخطيبها الشّاب المصري أحمد جوهر. وتمنت أصالة لابنتها أن ترى أياماً طيبة بزواجها، وأن يكون خطيبها سنداً لها من خلال رسالة وجهتها إلى ابنتها كتبت فيها:" في هذه اللحظة ارتبطت طفلتي بحبيبها جوهر رسمياً أدعو الله أن ترى معه أياماً طيبة ويكون سنداً لها وأن تقضي معه عمرها كله جعل عمرهم مديداً". وتابعت أصالة" كل ما نطلبه الأمان وكل ما يحتاجونه منا أحبتنا هو أيضاً الأمان وكأن في كيان هذا كل معاني الحب والوفاء والاطمئنان نسعى ويسعون فنقدر ويفشلون". وتابعت أصالة في رسالتها" مازالت ابنتي طفلة وأنا معها كذلك طفلة لن نرمي ألعابنا ولن نستغني عن براءتنا لن نحذر لن نتعلم وسنضحك على المحن حينها أو بعد حين". شام اكتفت بنشر صورة لها وهي توقع مع عريسها أحمد جوهر على عقد الزواج، الذي تم قبل بضعة ساعات، كما سبقتها بنشر بصورة أخرى لطبق كبير من الحلويات، ولكن لم يذكر أي معلومات عن مكان الزفاف او المدعوين الذين شاركوا العروسين فرحتهم. يذكر أن علاقة شام وخطيبها شهدت انفصالاً بينهما، قبل عودة المياه إلى مجاريها، انتهت بالارتباط الرسمي.

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