نجم The Voice ستّار سعد يطلق أغنيته الأولى

أطلق الفنان العراقي ستّار سعد نجم الموسم الثاني من "ذا فويس"، باكورة أعماله الفنية مع شركة "يونيفرسال ميوزك مينا"، ومن تنفيذ مجموعة "أوغاريت"، وهي أغنية بعنوان "هب الهوا"، من كلمات الشاعر كاظم السعدي وألحان وليد الشامي وتوزيع حسام كامل.

وبعد تغير ببرنامج إطلاق الأغنيات باتت أغنية "هب الهوا"، متوفرة حالياً في جميع المتاجر الموسيقية العالمية، تصل إلى 200 متجر موسيقي منها "iTunes stores – Nokia Mix Radio – Anghami" في أكثر من 240 دولة في العالم، فضلاً عن خدمة الرنات للهاتف المتحرك في جميع أنحاء العالم، وحالياً يتم التجهيز لتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب بين بيروت ودبي.

وعن سبب هذا التّعديل، أشار السّيد يوسف دندش مدير مجموعة "أوغاريت" للإنتاج الفني "الشريكة في المشروع"، إلى أن الأوضاع العامة في المنطقة عموماً وفي العراق خصوصاً، كانت وراء تأجيل إطلاق أغنية النّجم ستار سعد "هب الهوا"، وأضاف بأن ستار سيتواجد في دبي خلال الأيام المقبلة لإجراء مقابلات إعلامية مع عدد من الوسائل الإعلامية في المنطقة، وبعدها سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا للقيام بجولة فنية وإحياء عدد من الحفلات للجمهور العراقي والعربي المقيم هناك، ثم يعود لإطلاق ألبومه الغنائي الأول، والذي تعاون فيه مع أهم الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين على الساحة الفنية العربية حالياً منهم على سبيل المثال لا الحصر "علي صابر"، و"حاتم العراقي" وغيرهم.

بدوره قال السيد باتريك بولس، المدير الإداري لمجموعة "يونيفرسال ميوزك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: "ستار سعد فنان فريد من نوعه، ونحن فخورون بأن يكون لدينا فنان مثله وأن يكون إطلاق مسيرته الفنية من خلال يونيفرسال ميوزك، كما أضاف أنه مع إطلاق أغنية النجم ستار سعد "هب الهوا"، ستعتمد الشركة إطلاق أغنيات فنانيها ونجومها بشكل دوري"، وكشف عن أن الشركة وقّعت عقوداً مع عدد من النجوم الكبار من الصف الأول في الوطن العربي، والذين ستتعاون معهم الشركة لأول مرة.

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