الصور .. ضبط عصابة الأطفال الثلاثة سرقتهم حمولة سيارة شركة بترول بالإكراه بالعلمينب

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين ، مساء أمس الأربعاء ، القبض على 3 أطفال واتهامه بأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا للسرقة وقيامه بالسطو على حمولة سيارة تابعة لإحدى شركات الخدمات البترولية وسرقتهم بالإكراه مستخدمين بندقة رش ضغط هواء 130 شكارة من مادة باك أيل التي تستخدم في العمل ببريمات حقول البترول وذلك بالمنطقة الصحراوية جنوب العلمين .

> حيث أعلنت مديرية أمن مطروح عن تمكن أن قسم شرطة العلمين سبق وتلقى بلاغًا من عبد العزيز ع . ا ( 62 سنة ) سائق، مقيم كفر الزيات، الغربية، قائد السيارة رقم 5942 ب ق أ ملك شركة راضي ترانس للخدمات البترولية الكائنة بطريق الكافورية ب-رج العرب – الإسكندرية ، حيث أكد إنه أثناء سيره بالسيارة قيادته في الطريق إلى حقول البترول بجنوب مدنية العلمين داخل المنطقة الصحراوية ، قام بعض الأشخاص غير المعلومين لديه باستيقافه وسرقة 130 شكارة من مادة باك أيل التي تستخدم في العمل ببريمات حقول البترول بالإكراه .

و توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث قسم شرطة العلمين إن كل فوزي . ف . س ( 14 سنة ) عاطل ، و مستور . ج . س ( 15 سنة ) عاطل ، و جويدة . ج . س ( 13 سنة ) عاطل ، وجميعهم مقيمين بقرية العُمَيد بمركز الحمام ، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في جرائم السرقات وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهم بأحد الأكمنة المعدة بمنطقة العلمين حال استقلالهم سيارة ماركة مازدا ربع نقل بدون لوحات معدنية وبحوزتهم بندقية رش ضغط هواء وجزء من المسروقات المبلغ عنها.

> بمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق .