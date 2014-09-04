ولي العهد التقى وزيري الخارجية والدفاع الفرنسيين

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في باريس امس مع معالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أهمية الزيارة الحالية لسمو ولي العهد وما ستحققه من نتائج حيث تولي الحكومة الفرنسية الزيارة بالغ اهتمامها لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها الدولي.

وعبر سمو ولي العهد عن سعادته بالزيارة وما عقده من لقاءات بالقيادة الفرنسية تهم مصلحة البلدين الصديقين.

وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور محمد آل الشيخ. فيما حضره من الجانب الفرنسي سفير فرنسا لدى المملكة برتران بزانسنو والمستشارة الدبلوماسية لوزير الخارجية آن كلار لوجندر ورئيس دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط جان فرانسوا.

ولي العهد يجتمع مع وزير الدفاع الفرنسي

واجتمع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في باريس امس مع معالي وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريا.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على تميز العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا خاصة في مجالات الدفاع ورغبة البلدين في تعزيزها وتطويرها.

حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان ومعالي قائد القوات البحرية الفريق ركن عبدالله السلطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور محمد آل الشيخ ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف فهد بن محمد العيسى وصاحب السمو الأمير العميد طيار ركن تركي بن خالد بن عبدالله الملحق العسكري السعودي لدى فرنسا وسويسرا.

سموه يعبر عن سعادته بالزيارة وما عقده من لقاءات بالقيادة الفرنسية تهم مصلحة البلدين

فيما حضره من الجانب الفرنسي مدير مكتب وزير الدفاع سيدرك لوواندوفسكي ورئيس المكتب العسكري لوزير الدفاع باسكال اوسسور.

الأمير سلمان يلتقي رئيس معهد العالم العربي

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في باريس امس رئيس معهد العالم العربي جاك لانق.

وأبرز رئيس معهد العالم العربي خلال اللقاء اهتمام المعهد بتوثيق العلاقات الثقافية وتطويرها مع المملكة العربية السعودية لما تتميز به المملكة من تاريخ وثقافة عريقة ومنها وجود الحرمين الشريفين على أرضها، معبرا عن الشكر والتقدير لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد على دعمها المستمر للمعهد وأنشطته للقيام بمسؤولياته الثقافية المهمة بين المجتمعين العربي والفرنسي.

فيما نوه سمو ولي العهد بدور المعهد في تعزيز التواصل والتعاون بين الثقافتين العربية والفرنسية.

فابيوس: نولي أهمية بالغة للزيارة لمكانة المملكة وثقلها الدولي

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار الخاص لسموه ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا الدكتور محمد آل الشيخ.

سفارة خادم الحرمين تكرم ولي العهد

وشرف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مأدبة الغداء التي أقامتها سفارة خادم الحرمين الشريفين في باريس اليوم بمناسبة زيارة سموه الحالية للجمهورية الفرنسية.

الأمير سلمان التقى رئيس معهد العالم العربي ونوه بدور المعهد في تعزيز التواصل والتعاون بين الثقافتين العربية والفرنسية

وقبيل المأدبة صافح سمو ولي العهد كبار المسؤولين في الحكومة الفرنسية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي والأجنبي المعتمدين لدى الجمهورية الفرنسية.

حضر المأدبة أصحاب السمو الملكي الأمراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد في زيارته الحالية لفرنسا وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

جاك لانق يؤكد الاهتمام بتوثيق العلاقات الثقافية مع المملكة لما تتميز به من تاريخ وثقافة عريقة

كما حضر المأدبة معالي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومعالي وزير الدفاع جان ايف لو دريا ورئيس معهد العالم العربي جاك لانق ووزيرة الدفاع السابقة ميشيل الو ماري ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وممثلي المنظمات الدولية في باريس وأعضاء وفد لجنة الصداقة السعودية الفرنسية في مجلس الشورى وعدد من رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين أعضاء مجلس الأعمال السعودي الفرنسي.