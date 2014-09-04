الأمم المتحدة تنفي إصدار أمر إلي جنود لتسليم أسلحتهم لمسلحين في الجولان

نفى رئيس عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة بشدة مزاعم لقائد الجيش الفلبيني بأن جنودا فلبينيين من بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مرتفعات الجولان صدرت اليهم اوامر لتسليم اسلحتهم الي متشددين اسلاميين حاصروهم.

وقال الجنرال جريجوريو كاتابانج قائد الجيش الفلبيني ان جنوده دافعوا عن انفسهم في مواجهة مسلحين اسلاميين في مطلع الاسبوع في تحد لأمر من قائد قوة الامم المتحدة لتسليم اسلحتهم.

ونفى ايرفيه لادسو الامين العام المساعد لعمليات حفظ السلام بالامم المتحدة ان يكون مثل هذا الأمر قد صدر.

واجتاح مقاتلون اسلاميون يحاربون الجيش السوري الاسبوع الماضي نقطة عبور في الخط الذي يفصل بين الاسرائيليين والسوريين في مرتفعات الجولان منذ حرب 1973 في أحدث تصعيد في الحرب الاهلية السورية التي تمر الان بعامها الرابع.

وتحول المقاتلون بعد ذلك الي مهاجمة افراد من قوة الامم المتحدة التي تراقب خط وقف اطلاق النار منذ 1974 . وبعد ان أسروار 45 من جنود فيجي يوم الخميس حاصر المسلحون 72 جنديا فلبينيا في موقعين اخرين ليومين قبل ان يتمكنوا من الهرب.

وما زال المتشددون الذين من المعتقد انهم ينتمون لجبهة النصرة وهي جماعة مرتبطة بالقاعدة يحتجزون الجنود الفيجيين الخمسة والاربعين العاملين بقوة الامم في مرتفعات الجولان.

وقال كاتابانج انه في احدى المراحل اثناء محاصرة الجنود الفلبينيين أصدر قائد قوة الامم المتحدة الجنرال الهندي إقبال سينغ سينغا أمرا الي الجنود لتسليم اسلحتهم لمنع تعرض الجنود الفيجيين الاسرى للاذي.

وسئل لادسو ما هو الامر الذي صدر الي الجنود الفلبينين فقال “ألا يسلموا اسلحتهم أبدا.”

> واضاف ان الأمر ببساطة كان “ألا يطلقوا النار.”

وأبلغ مسؤول بالامم المتحدة رويترز انه لا يمكن ان يصدر قائد قوة الامم المتحدة لحفظ السلام أمرا الي جنوده لتسليم اسلحتهم الي متمردين. واضاف انه اذا حدث ذلك فان القائد “سيعفى من منصبه”.

وقال دبلوماسيون بمجلس الامن الدولي ان مسألة الاوامر التي ربما صدرت جرى مناقشتها يوم الاربعاء في اجتماع مغلق للمجلس المؤلف من 15 دولة.

وأبلغ دبلوماسيون حضروا الاجتماع رويترز انه في الاجتماع عبر لادسو عن دعمه الكامل لسينغا. وأبلغ لادسو الصحفيين في وقت لاحق ان سينغا “أظهر تقديرات صائبة طوال” الازمة.

وقال ايضا ان الامم المتحدة لم تتأكد حتى الان من ان المتشددين الذين هاجموا الفلينيين والذين يحتجزون الجنود الفيجيين ينتمون لجبهة النصرة.

وخطف جنود من قوة الامم المتحدة في مرتفعات الجولان مرتين العام الماضي وفي الحالتين كلتيهما اطلق سراحهم دون ان يلحق بهم أذى.

رويترز